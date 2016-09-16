Копирайтр на тему SEO

Здравствуйте.

Нужно писать статьи на SEO тематику - продвижение сайтов. Нужен человек разбирающийся в данной тематике, с опытом написания подобных статей и умением вникать в задание.

Нужно написать 100 статей.

Пожалуйста, ответы с примерами по данной тематике и вашими расценками за 1000 знаков без пробела оставляйте в заявке.