Копирайтер в интернет магазин канцелярии

Добрый день! Необходима статья для англоязычного сайта. Язык написания: английский Тематика: веб дизайн, темплейты Основные требования к тексту: читаемость, информативность, грамотное структурирование, знание тематики. Пожалуйста укажите: -стоимость написания 1000 знаков б/п -примеры работ, лучше по тематике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования: уникальность текста - 100%, использование заданных ключевых слов.
Загруженность: 10-12 характеристик товара в день, 1-2 статей в неделю, описание рубрик.
Желательно присылать через 1-2 дня после поступления задачи.
Товарная группа: канцелярия.
Интересует долгосрочное сотрудничество!
Нужны цены и сроки.
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