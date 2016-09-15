Заказ статей

Требования: уникальность текста - 100%, использование заданных ключевых слов, 3000 (+/- 150) беспробельных символов, техническая тема (желательно привести примеры по данной тематике). Текст следует форматировать по смыслу заголовками, использовать списки, где возможно.

Загруженность: 2-5 статей в неделю.

Статьи желательно присылать через 1-2 дня после поступления задачи.

Интересует долгосрочное сотрудничество!

Нужны цены и сроки.

Приложите в ответе, пожалуйста, тестовые 500 беспробельных символов на тему "Купить топливный бак или отремонтировать старый?” (ориентация на ИМ).

Заявки без выполенных этих 2 условий не рассматриваются!