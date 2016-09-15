Заказ статей

Необходимо написать 6 статей для сайта автосервиса - тематика: - ремонт коробки передач; - ремонт ходовой и т.д. Условия: - фиксированная оплата за статью: 450 руб.; - выдаются ключевые фразы; - уникальный текст; - текст для людей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования: уникальность текста - 100%, использование заданных ключевых слов, 3000 (+/- 150) беспробельных символов, техническая тема (желательно привести примеры по данной тематике). Текст следует форматировать по смыслу заголовками, использовать списки, где возможно.
Загруженность: 2-5 статей в неделю.
Статьи желательно присылать через 1-2 дня после поступления задачи.
Интересует долгосрочное сотрудничество!
Нужны цены и сроки.
Приложите в ответе, пожалуйста, тестовые 500 беспробельных символов на тему "Купить топливный бак или отремонтировать старый?” (ориентация на ИМ).
Заявки без выполенных этих 2 условий не рассматриваются!
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