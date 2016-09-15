Написание качественных статей

Нужен грамотный копирайтер для написания SEO текстов на строительную тематику (строительство домово и ремонт квартир) для сайта. Для начала надо будет около 5 текстов примерно 1500-2000 тыс символов на одну статью. Грамотность, читабельные и интересные тексты, ...