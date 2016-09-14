Нужно написать 8 статей по теме испытаний.

Хороший, интересный, грамотный, профессиональный текст по паразитологии на тему "Народные методы лечения гельминтозов: эффективность и рациональность" с уникальностью 95/95 по етхт, объемом 14-15 тыс. зн. без пробелов. Обязательно использовать современные подходы к лечению, отечественную и ...
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Нужно написать 7 статей.Темы:
- испытание лестниц
- испытание канатов
- испытание поясов
- испытание веревок
- испытание лазов
- испытание привязей
- испытание стропов
Даю ключевые слова,которые нужно будет раскидать по статье + ссылки почитать. Оплата: 1000зн - 50р.
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