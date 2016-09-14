Требуется сценарист для ютуб канала.

Порядка 13-15 слайдов, список литературы обязателен (можно указать другие статьи по теме, а также сноски) пример выполнения во вложении. рекомендации: лучше всего посмотреть статьи Квинта Владимира Львовича и Полтеровича Виктора Мееровича. срок до вечера 15.09 (1 день) бюджет: 300 ...