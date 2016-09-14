Требуется сценарист для ютуб канала.

$5
КопирайтингЗакрыт15 заявок280 просмотров
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Требуется сценарист для ютуб канала, для написания уникальных текстов для вирусных роликов. Мы придумываем тему - вы пишите. 1 сценарий на 3-6 минут. Оплата 300 руб за сценарий.  Следующие темы примерно такие: 

  • 5 сценариев кино придуманных под наркотой
  • 7 засекреченных мест на планете
  • 10 темных тайн интернета
  • что будет если исчезнет интернет
  • что будет если исчезнут презервативы
  • что будет если каждый второй будет рождаться геем
  • что будет если съесть килограмм соли
  • 5 покушений в прямом эфире
7 лет назад
prohorovavictory
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
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