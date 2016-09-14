Копирайтер. Тема: бизнес - экономика, финансы, инвестиии. Постоянно.

КопирайтингЗакрыт6 заявок496 просмотров
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Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный управлению финансами бизнеса, управленческому учету.В основном нужно будет писать статьи по экономическим темам: бизнес-планы, система управления финансами, бизнес-идеи, снижение затрат, бизнес, господдержка, кредиты для бизнеса, инвестиции, мотивация, начать бизнес, расчеты, мотивация, нормативы и т.д. Желательно чтобы было профильное образование или вы хотя бы разбирались в теме корпоративные финасны, инвестиции, бизнес, управление.Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены. Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.Дальнейшие детали в личной переписке.Спасибо! Жду ваших предложений.

7 лет назад
user25
Сергей 
55 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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