Нужны описания лекарств для интернет аптеки 15 штук

Только специалистам, знающим что такое не только правильное написание продвигающей статьи, но и грамотное составление заголовка, title, description, keywords. ТЕМАТИКА: Отделочные материалы, в частности мозаика. ПРОСЬБА ПЕРЕД ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ИЗУЧИТЬ ТЕМАТИКУ И ОЦЕНИТЬ СВОИ СИЛЫ В ...