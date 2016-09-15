Написание текстов для socium-plus.com.ua

Требуется человек с высоким уровнем знания англ для написания статей на dating сайт, так же надо будет делать рерайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
ТЗ для копирайтера по проекту socium-plus.com.ua. Необходимо написать 2 текста.
Жду предложений)
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