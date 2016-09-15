Написание текстов для socium-plus.com.ua

КопирайтингЗакрыт17 заявок225 просмотров
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Всем привет.

ТЗ для копирайтера по проекту socium-plus.com.ua. Необходимо написать 2 текста.

Жду предложений)

7 лет назад
abwebseo
Андрей 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
maestr0_ua
Алена 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Очень быстро и оперативно. Алена качественно написала тексты за несколько часов с момента принятия задания. Коммуникация отличная. Беспокоится о качестве. Рекомендую!
Сотрудничеством с Андреем довольна. Умеет грамотно поставить задачу, не затягивает проверку результата и оплату. Оперативно отвечает на вопросы. С удовольствием буду работать и дальше над его проектами.
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