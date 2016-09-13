8 профессиональных публикаций

Требуется профессиональный копирайтер.

Необходимо систематически писать 2 полноценные статьи в неделю (8 штук за месяц) с подбором картинок оптимизированных под seo-запросы на тему лестниц (в частности бетонные, поэтому копирайтеру необходимо быть осведомленным в строительстве и технических аспектах). Оплата за одну статью от 1000 рублей, без привязки к килознакам, главное достаточно осветить тему.