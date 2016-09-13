Написание статей на строительную тематику

Только специалистам, знающим что такое не только правильное написание продвигающей статьи, но и грамотное составление заголовка, title, description, keywords.

ТЕМАТИКА: Отделочные материалы, в частности мозаика. ПРОСЬБА ПЕРЕД ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ИЗУЧИТЬ ТЕМАТИКУ И ОЦЕНИТЬ СВОИ СИЛЫ В НАПИСАНИИ!!!

Объем работы вполне приличный, 40 статей по 2000-2500 знаков.

Требование: Продвигающие статьи с уникальностью 100%, отсутствие спамности текста, грамотность. Каждая статья должна иметь H1, H2(по возможности H3), грамотно составленный title, description, keywords. Знание тематики отделочных материалов.

От вас: Стоимость за 1000 знаков(с учетом объема) и написание пробной статьи. Оплата за каждые 3-5 статей. ЦЕНЫ В РУБЛЯХ!!!!! Без ценника предложения удаляются.

ПРЕДОПЛАТА ИСКЛЮЧЕНА!!!