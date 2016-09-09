Продающий текст для посадочной страницы "индукционные плиты"

КопирайтингЗакрыт12 заявок177 просмотров
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необходимо написать  текст на 3-4т символов для посадочной  страницы "индукционные плиты"

hilton 3898 и 3899

2/3 текста упор на индукционные плиты а в последней части 1/3 описание моделей.

7 лет назад
ander_wolf
Андрей 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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