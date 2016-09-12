Рерайтер и переводчик новостей на тематику "Здоровое питание"

Нужен человек для написания новостей (рерайты/переводы с английского) на тематику "здоровое питание" для новостного сайта. Требования: грамотный русский стиль изложения. Стоимость: 65 руб за 1000 зн. б.п.

В день нужно писать 5-6 новостей на русском языке объемом 0,8 – 1,5К каждая.

В качестве тестового задания сделайте, пожалуйста, перевод вот этой новости на русский язык и пришлите его личным сообщением: