Нужен человек для написания новостей (рерайты/переводы с английского) на тематику "здоровое питание" для новостного сайта. Требования: грамотный русский стиль изложения. Стоимость: 65 руб за 1000 зн. б.п. В день нужно писать 5-6 новостей на русском ...