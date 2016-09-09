Добрый день! В связи с сезоном отпусков требуется редактор для написания новостей на ИТ-тематику (безопасность информации). Новости необходимо писать для российского онлайн-издания. Требования к соискателю: Грамотный русский и английский ...
- Рерайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется человек для написания 1-3 новостей в день на тему здоровье и медицина. Средний объем новости - 800-1200 знаков б/п. Стоимость - 60 рублей за 1000 знаков б/п. Пример ...Переводы7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен человек для написания новостей (рерайты/переводы с английского) на тематику "здоровое питание" для новостного сайта. Требования: грамотный русский стиль изложения. Стоимость: 65 руб за 1000 зн. б.п. В день нужно писать 5-6 новостей на русском ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Нужен дизайнер, который сможет в кратчайшие сроки отрисовать 4 баннера маркетинговой направленности. ТЗ предоставлю позже. Пожалуйста, отправляйте свое портфолио. Желательно поработать на выходных. Знание технического английского и базовые навыки в ИТ безопасности – обязательно. ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Срочно требуется PHP программист для отрисовки диаграмм и графиков. Необходимо написать функцию, которая умеет отрисовывать диаграмму и гистограммы, показанные на рисунках. Полученные изображения должны быть идентичны примерам. Примеры диаграмм взяты из MS Office. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад