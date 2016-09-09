v_marchuk

Марчук v_marchuk

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редактор новостей на ИТ-тематику

    Добрый день! В связи с сезоном отпусков требуется редактор для написания новостей на ИТ-тематику (безопасность информации). Новости необходимо писать для российского онлайн-издания. Требования к соискателю: Грамотный русский и английский ...

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайтер и переводчик новостей на тематику "Здоровое питание"

    Нужен человек для написания новостей (рерайты/переводы с английского) на тематику "здоровое питание" для новостного сайта. Требования: грамотный русский стиль изложения. Стоимость: 65 руб за 1000 зн. б.п. В день нужно писать 5-6 новостей на русском ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо отрисовать несколько баннеров

    $250

    Нужен дизайнер, который сможет в кратчайшие сроки отрисовать 4 баннера маркетинговой направленности. ТЗ предоставлю позже. Пожалуйста, отправляйте свое портфолио. Желательно поработать на выходных. Знание технического английского и базовые навыки в ИТ безопасности – обязательно. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовка диаграмм

    Срочно требуется PHP программист для отрисовки диаграмм и графиков. Необходимо написать функцию, которая умеет отрисовывать диаграмму и гистограммы, показанные на рисунках. Полученные изображения должны быть идентичны примерам. Примеры диаграмм взяты из MS Office. ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Отрисовка диаграмм
PHP
Отличный заказчик. четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую.
Работа выполнена качественно и быстро. Спасибо!
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