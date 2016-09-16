Копирайтинг с ключами на разные темы

$300
КопирайтингЗавершен37 заявок492 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Копирайтинг с ключами на разные темы. Общий объем - 300 000 симв. Требуется хороший живой слог и уникальность. 60 р за 1000

7 лет назад
naoky
Юрий 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Kapl
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$5
1 день
Рекомендую Анну, как грамотного и пунктуального копирайтера!
Благодарю за сотрудничество! Юрий отличный и порядочный заказчик!
  • Похожие заказы

  • Написание рекомендательных писем

    $30

    Необходимо подготовить несколько рекомендательных писем(около 50шт.), в виде шаблона. В данном письме клиент высказывают свою благодарность исполнителю за предоставленные услуги в определенной сфере деятельности.  Особые требования: -  письмо должно быть составлено на украинском языке (Обязательно) -  в заявке разместить пример ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт Rules

    $5

    Здравствуйте.Требуется сделать рерайт готового текста, Правил пользования сайтом на Английском языке, что бы текст при проверке был уникальным. 967 слов. Оплата: Яндекс деньги.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание бренд-кода, позиционирования и слога для Финансового стартапа

    Добрый день, Ищем талантливого маркетолога-копирайтера, который поможет нам создать бренд-код нашей компании. [b]Чем мы занимаемся[/b] Наша компания занимается микрокредитованием. Наши клиенты могут получить деньги на карту в течение 15 минут не выходя из дома. При этом не требуется ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно описать конструктивно что делает интернет-магазин и его тарифы.

    Идет разработка интернет-магазина для предложения и поиска определенных услуг. Те, кто предлагает услуги (исполнители), платят магазину за то, что магазин дает их контактные данные потенциальному заказчику. Оплата за предоставление контактных данных происходит согласно одному из тарифов ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение сайта, всего 100К знаков

    Добрый день, требуется наполнение сайта, всего 100К знаков.  Необходимо просто копировать текст из вордов и заливать на сайт. Тексты уже готов, нужен не копирайтинг, а не паполнение сайта. Предоплата. Сроки - 1 неделя. Ставка - Ваша.  Жду ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать 4 статьи по 2500 символов про форекс (всего 10 тыс. символов)

    $8

    Требуется 4 статьи объемом 2500 символов каждая про форекс. Интересная статья "без воды". Требование к оформлению: 1 изображение, разделение на абзацы, 2 подзаголовка. Более полное ТЗ выбранному исполнителю. Напишите, какой у вас опыт написания статей на ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтер на тему интернет-грамотности

    Нужно написать 250 статей, где-то на 1 000 000 символов на тему интернет-грамотности, т.е. это статьи вида "как завести электронную почту", "как пользоваться интернет-банком сбербанка" и т.д. В большинстве статей нужно делать скриншоты, как пошаговые ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад