Копирайтер на тему интернет-грамотности

Нужно написать 250 статей, где-то на 1 000 000 символов на тему интернет-грамотности, т.е. это статьи вида "как завести электронную почту", "как пользоваться интернет-банком сбербанка" и т.д. В большинстве статей нужно делать скриншоты, как пошаговые инструкции.

Цена 1000 символов б/п - 30 рублей для статей. Оплата по сделке без риска, или поэтапная оплата по мере выполнения работ.

ТЗ во вложении.

Список статей вышлем исполнителю. К каждой статье будет приложен пример "идеальной" статьи на данную тему.

Оставляйте скайп, согласие на бюджет и ТЗ, а также сроки предварительные или сколько можете писать, например, в неделю.