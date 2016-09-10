Копирайтер на тему интернет-грамотности

Всем привет! Требуется написать текст 1000 збп. Уникальность от 95% (проверка по text.ru и content-watch.ru). Оплата Яндекс Деньги
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать 250 статей, где-то на 1 000 000 символов на тему интернет-грамотности, т.е. это статьи вида "как завести электронную почту", "как пользоваться интернет-банком сбербанка" и т.д. В большинстве статей нужно делать скриншоты, как пошаговые инструкции.
Цена 1000 символов б/п - 30 рублей для статей. Оплата по сделке без риска, или поэтапная оплата по мере выполнения работ.
ТЗ во вложении.
Список статей вышлем исполнителю. К каждой статье будет приложен пример "идеальной" статьи на данную тему.
Оставляйте скайп, согласие на бюджет и ТЗ, а также сроки предварительные или сколько можете писать, например, в неделю.
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