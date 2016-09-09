Копирайтер для наполнения сайта финансовой тематики

Нужен копирайтер на частичную занятость для наполнения и актуализации сайта банковской тематике.

Сайт посвящен сбербанку. В нем полное руководство как пользоваться онлайн банкингом, какиеесть виды кредитов и процентов. По сути это FAQ по сбербанку для чайников.

Будет предоставлен список из сайтов где постится свежая информация.

Вам нужно будет изучать эти сайты а также полностью изучить мой сайт, чтобы потом его актуализировать и дополнять.

писать в скайп fenryr32