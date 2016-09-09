Составить резюме

Необходимо писать написать описание для серий нового сезона Битвы Экстрасенсов, немножко вписав ключи. ~ 1500 символов Так же необходимо писать небольшие анонсы будущих серий ~500 символов. Ключи и примеры написанного текста и анонса можно посмотреть здесь: [url=http://goo.gl/1aQcAz]http://goo.gl/1aQcAz[/url]. Новичков ...
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