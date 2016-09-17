Текст для сайта компьютерной тематики

Необходимо писать написать описание для серий нового сезона Битвы Экстрасенсов, немножко вписав ключи. ~ 1500 символов Так же необходимо писать небольшие анонсы будущих серий ~500 символов. Ключи и примеры написанного текста и анонса можно посмотреть здесь: [url=http://goo.gl/1aQcAz]http://goo.gl/1aQcAz[/url]. Новичков ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть САЙТ, на котором нужно разместить текста (детально !на каких страницах! будет выслано в ТЗ с ключевиками).
Собственно вы можете ознакомиться с главной страницей, там короткие текста, их нужно будет переделать в красивые текста с ключевиками.
Для сайта будут нужны текста таких тематик как: it-аутсорсинг; ремонт компьютеров и ноутбуков; ремонт планшетов/смартфонов; обслуживание и ремонт оргтехники; заправка картриджей, ну и соответственно написание небольших текстов для главной страницы.
Уникальность: 85+
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