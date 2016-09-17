Текст для сайта компьютерной тематики

Есть САЙТ, на котором нужно разместить текста (детально !на каких страницах! будет выслано в ТЗ с ключевиками).

Собственно вы можете ознакомиться с главной страницей, там короткие текста, их нужно будет переделать в красивые текста с ключевиками.

Для сайта будут нужны текста таких тематик как: it-аутсорсинг; ремонт компьютеров и ноутбуков; ремонт планшетов/смартфонов; обслуживание и ремонт оргтехники; заправка картриджей, ну и соответственно написание небольших текстов для главной страницы.

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