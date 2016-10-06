Текст на лендинг пейдж

Нужно написать 5 не больших блоков текста ( http://joxi.ru/Q2KnZQbu9BPWXm ):

- О нас ( компания занимается оформлением всех типов виз, грин карты США, сопровождение клиентов в США, помощь и т.д);

- Чем мы лучше других? ( придумать что-то на 4-5 абзацев );

- услуги ( расписать каждую услугу более подробней).

В целом жду 3 - 5 тыс. слов сложных красиво для легкости чтения и запоминания, а так же с мелкими деталями.