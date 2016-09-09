Ищем копирайтеров на игровую тематику

Предлагаем долгосрочное сотрудничество опытным копирайтерам со знанием игровых автоматов, настольных и карточных игр.

Вы нам подходите, если:

- свободно ориентируетесь в нише (отличаете wild от scatter'а и стрит от флеша)

- умеете грамотно и последовательно излагать мысли

- принимаете критику и готовы совершенствоваться

- ежедневно выполняете необходимый объем работы

- готовы работать с внутренним софтом компании

- имеете представление о маркетинговом и SEO копирайтинге

- выполняете все требования ТЗ и вносите конструктивные предложения по его совершенствованию

- знаете английский на уровне Intermediate и выше

Ваши обязанности:

- писать обзоры игровых автоматов и других игр (рулетка, видеопокер, карточные, нарды, шашки и прочие)

- получать бонусы: за объем (+25% за 23 рабочих дня с выполненным планом подряд); за качество (+15% за каждые 50 статей, принятых без правок)

Мы хотим, чтобы грамотные специалисты работали только у нас, поэтому предлагаем:

- конкурентную плату

- столько работы свыше плана, сколько вы сможете сделать (не в ущерб качеству)

- систему мотивации (бонусов)

С вопросами и примерами работ по теме пишите на email: [email protected].