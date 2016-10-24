5 текстов для размещения на сайтов автоломбардов

КопирайтингЗавершен15 заявок195 просмотров
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Необходимо написать 5 текстов на автомобильно-кредитную тематику объемом от 1 до 2 тыс. символов. Выбранному исполнителю будут даны 3 сайта автоломбарда, и для них необходимо будет написать, или качественно и человекопонятно рерайтнуть публикации или новости.

7 лет назад
RusDov
Руслан 
43 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
JohnConnor
Иван 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
Тексты были написаны правильно, хорошо, их качество соответствовало оплаченной стоимости.
Рад был сотрудничеству. Обращайтесь!
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