Составить ТЗ на копирайтинг на тему продажи Антиквариата

ТЗ нужно сегодня к вечеру:

Некоторые из этих разделов содержат несколько категорий: например, “Марки открытки фотографии”. Хотя отдельные тексты по Открыткам есть, возможно, будет лучше написать для таких общих разделов что-то свое.

Книги и периодические издания:https://antikvarus.ru/market/specialization/knigi-i-periodiceskie-izdania/

Гравюры плакаты картыhttps://antikvarus.ru/market/specialization/gravury-plakaty-karty/

Марки открытки фотографииhttps://antikvarus.ru/market/specialization/marki-otkrytki-fotografii/https://antikvarus.ru/market/specialization/marki-otkrytki-fotografii/

Фотографииhttps://antikvarus.ru/market/specialization/fotografii/

Фарфор керамика стеклоhttps://antikvarus.ru/market/specialization/farfor-keramika-steklo/

Предметы интерьера и бытаЭто раздел, который содержит разные категории. Здесь пользователь будет искать предметы из фарфора, стекла, серебра, бронзы, всевозможные вазы и посуду, столовые приборы, часы, текстиль, элементы декораhttps://antikvarus.ru/market/specialization/predmety-interiera-i-byta/

Предметы интерьераПримерно то же. Ключевые слова здесь, наверное, те же, что и в предыдущем разделе, но можно сформулировать несколько иначе. В целом пользователь ищет старинные предметы декора и антикварные подарки.https://antikvarus.ru/market/specialization/predmety-interiera/

Предметы бытаВ этом разделе старинные вещи, которые использовали в быту: столовые приборы, текстиль, флаконы для духов, недорогая посуда из металла и керамикиhttps://antikvarus.ru/market/specialization/predmety-byta/

Кость дерево каменьОсновное в этом разделе - дерево: резные украшения интерьера, посуда эпохи русского модерна, неорусский стиль (Абрамцево, Талашкино). Кость - различные поделки, часто дальневосточного происхождения. Камень - скульптуры, тоже часто восточные.https://antikvarus.ru/market/specialization/kosti-derevo-kamen/

ТекстильЭто старинная одежда, винтаж, кружева ручной работы, антикварные тканиhttps://antikvarus.ru/market/specialization/tekstil/

Лаковая миниатюраШкатулки и всяческие безделушки производства Федоскино, Палеха, Мстеры. В основном, шкатулки.https://antikvarus.ru/market/specialization/lakovaa-miniatura/

Монеты и медалиhttps://antikvarus.ru/market/specialization/monety-i-medali/

Памятные медалиhttps://antikvarus.ru/market/specialization/pamatnye-medali/

Награды и знакиhttps://antikvarus.ru/market/specialization/nagrady-i-znaki/

ЗнакиРазновидность наград, подраздел фалеристики. Чаще военные, иногда за гражданские заслугиhttps://antikvarus.ru/market/specialization/znaki/

Награды:В основном, военныеhttps://antikvarus.ru/market/specialization/nagrady/

Живопись и графикаhttps://antikvarus.ru/market/specialization/zivopis-grafika/

Графика:https://antikvarus.ru/market/specialization/grafika/

Иконы и предметы культаhttps://antikvarus.ru/market/specialization/ikony-i-predmety-kulta/

Предметы культаВсе, что в церкви и не иконы: кресты напрестольные, металлические иконы, лампады, кадила, иконки и кресты на шею.https://antikvarus.ru/market/specialization/predmety-kulta/

Украшения:https://antikvarus.ru/market/specialization/starinnye-ukrashenia-antikvariat/

Ценные бумагиПодраздел бонистики, облигации, акции. Подарок боссу или чиновнику (дарят облигации какого-нибудь железнодорожного общества 1910х годов другу из РЖД)https://antikvarus.ru/market/specialization/cennye-bumagi/

Требования к тексту:

1) минимум 2000 знаков

2) разбит на 3-5 абзацев, каждый абзац имеет подзаголовок

3) В тексте используются маркированные списки

4) В тексте есть ключевые отрывки, их можно выделить жирным или курсивом (только не надо выделять отдельно ключевые фразы, лучше выделить предложения целиком).

5) Желательно в текст вставить большую красивую фотографию, относящуюся к тематике текста. Минимальная ширина 800 пикселей.