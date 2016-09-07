Составить ТЗ на копирайтинг на тему продажи Антиквариата

Нужно сделать рерайт разделов сайта на английском языке (рерайт должен быть качественным с вычиткой, объем небольшой )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ нужно сегодня к вечеру:
Некоторые из этих разделов содержат несколько категорий: например, “Марки открытки фотографии”. Хотя отдельные тексты по Открыткам есть, возможно, будет лучше написать для таких общих разделов что-то свое.
Книги и периодические издания:https://antikvarus.ru/market/specialization/knigi-i-periodiceskie-izdania/
Гравюры плакаты картыhttps://antikvarus.ru/market/specialization/gravury-plakaty-karty/
Марки открытки фотографииhttps://antikvarus.ru/market/specialization/marki-otkrytki-fotografii/https://antikvarus.ru/market/specialization/marki-otkrytki-fotografii/
Фотографииhttps://antikvarus.ru/market/specialization/fotografii/
Фарфор керамика стеклоhttps://antikvarus.ru/market/specialization/farfor-keramika-steklo/
Предметы интерьера и бытаЭто раздел, который содержит разные категории. Здесь пользователь будет искать предметы из фарфора, стекла, серебра, бронзы, всевозможные вазы и посуду, столовые приборы, часы, текстиль, элементы декораhttps://antikvarus.ru/market/specialization/predmety-interiera-i-byta/
Предметы интерьераПримерно то же. Ключевые слова здесь, наверное, те же, что и в предыдущем разделе, но можно сформулировать несколько иначе. В целом пользователь ищет старинные предметы декора и антикварные подарки.https://antikvarus.ru/market/specialization/predmety-interiera/
Предметы бытаВ этом разделе старинные вещи, которые использовали в быту: столовые приборы, текстиль, флаконы для духов, недорогая посуда из металла и керамикиhttps://antikvarus.ru/market/specialization/predmety-byta/
Кость дерево каменьОсновное в этом разделе - дерево: резные украшения интерьера, посуда эпохи русского модерна, неорусский стиль (Абрамцево, Талашкино). Кость - различные поделки, часто дальневосточного происхождения. Камень - скульптуры, тоже часто восточные.https://antikvarus.ru/market/specialization/kosti-derevo-kamen/
ТекстильЭто старинная одежда, винтаж, кружева ручной работы, антикварные тканиhttps://antikvarus.ru/market/specialization/tekstil/
Лаковая миниатюраШкатулки и всяческие безделушки производства Федоскино, Палеха, Мстеры. В основном, шкатулки.https://antikvarus.ru/market/specialization/lakovaa-miniatura/
Монеты и медалиhttps://antikvarus.ru/market/specialization/monety-i-medali/
Памятные медалиhttps://antikvarus.ru/market/specialization/pamatnye-medali/
Награды и знакиhttps://antikvarus.ru/market/specialization/nagrady-i-znaki/
ЗнакиРазновидность наград, подраздел фалеристики. Чаще военные, иногда за гражданские заслугиhttps://antikvarus.ru/market/specialization/znaki/
Награды:В основном, военныеhttps://antikvarus.ru/market/specialization/nagrady/
Живопись и графикаhttps://antikvarus.ru/market/specialization/zivopis-grafika/
Графика:https://antikvarus.ru/market/specialization/grafika/
Иконы и предметы культаhttps://antikvarus.ru/market/specialization/ikony-i-predmety-kulta/
Предметы культаВсе, что в церкви и не иконы: кресты напрестольные, металлические иконы, лампады, кадила, иконки и кресты на шею.https://antikvarus.ru/market/specialization/predmety-kulta/
Украшения:https://antikvarus.ru/market/specialization/starinnye-ukrashenia-antikvariat/
Ценные бумагиПодраздел бонистики, облигации, акции. Подарок боссу или чиновнику (дарят облигации какого-нибудь железнодорожного общества 1910х годов другу из РЖД)https://antikvarus.ru/market/specialization/cennye-bumagi/
Требования к тексту:
1) минимум 2000 знаков
2) разбит на 3-5 абзацев, каждый абзац имеет подзаголовок
3) В тексте используются маркированные списки
4) В тексте есть ключевые отрывки, их можно выделить жирным или курсивом (только не надо выделять отдельно ключевые фразы, лучше выделить предложения целиком).
5) Желательно в текст вставить большую красивую фотографию, относящуюся к тематике текста. Минимальная ширина 800 пикселей.
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