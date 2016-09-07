Нужны грамотные тексты

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный компьютерам, программам, windows. В основном нужно будет писать статьи по темам компьютерных программ, железа, настройке windows и т.д. Очень часто нужно будет писать про ...