Верстка имеется, нужен только человек который сделает из блока слайдер на owl carousel плагине. Работы на 30-40 минут примерно. Пишите примерную стоимость.
HTML-верстка9 заявок
Закрыт
8 лет назад
Верстка имеется, нужен только человек который сделает из блока слайдер на owl carousel плагине. Работы на 30-40 минут примерно. Пишите примерную стоимость.
Под планшеты/смартфоны. Простой дизайн. Сайт для оценки скину.
Примерно 30 текстов. С оплатой 55-60 рублей за тыс. Опыт обязательно. В отклике указывайте email и информацию о себе.