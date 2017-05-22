kartfish

Антон kartfish

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Отзывы фрилансеров

tanya210392
Татьяна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$35
2 балла
8 лет назад
Адаптировать сайт под мобильные устройства
Если у данного заказчика хватит совести снова зайти сюда и создавать проекты, настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ с ним связываться! Работа была выполнена в полном объёме, в срок, плюс были сделаны все его "хотелки". Но после того, как я скинула архив с готовым результатом ему на почту, заказчик резко пропал. Последний раз был онлайн пол года назад, пыталась связаться с ним через почту, на которую скидывала ему архив с проектом, безрезультатно. За работу не заплатил, просто "слился". Антон, то, как вы поступаете с людьми, обязательно вам вернётся. Можете в этом не сомневаться.