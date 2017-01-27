Адаптировать сайт под мобильные устройства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка239 просмотров

Под планшеты/смартфоны. Простой дизайн. Сайт для оценки скину.

8 лет назад
kartfish
Антон 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tanya210392
Татьяна 
33 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$35
1 день
Если у данного заказчика хватит совести снова зайти сюда и создавать проекты, настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ с ним связываться! Работа была выполнена в полном объёме, в срок, плюс были сделаны все его "хотелки". Но после того, как я скинула архив с готовым результатом ему на почту, заказчик резко пропал. Последний раз был онлайн пол года назад, пыталась связаться с ним через почту, на которую скидывала ему архив с проектом, безрезультатно. За работу не заплатил, просто "слился". Антон, то, как вы поступаете с людьми, обязательно вам вернётся. Можете в этом не сомневаться.

Заявки фрилансеров

tanya210392
Татьяна 
33 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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