Адаптировать сайт под мобильные устройства

Если у данного заказчика хватит совести снова зайти сюда и создавать проекты, настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ с ним связываться! Работа была выполнена в полном объёме, в срок, плюс были сделаны все его "хотелки". Но после того, как я скинула архив с готовым результатом ему на почту, заказчик резко пропал. Последний раз был онлайн пол года назад, пыталась связаться с ним через почту, на которую скидывала ему архив с проектом, безрезультатно. За работу не заплатил, просто "слился". Антон, то, как вы поступаете с людьми, обязательно вам вернётся. Можете в этом не сомневаться.