Есть сайт http://horexby.vh92.hosterby.com/

От работает на Opencart. Нужно сделать шапку сайта адаптивной. Изначально сам шаблон адаптивный, но в шапку было внесено много разных изменений из-за чего адаптивность сбилась.

Нужно сделать так чтобы шапка нормально выглядела на всех разрешениях экранов, а не только на нескольких популярных.

Напишите пожалуйста ориентировочную стоимость и сроки.