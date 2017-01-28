Поправить на сайте

Приветствую! Требуется редактирование и изменение верстки сайта компании. Требуются знания HTML 5, JavaScript, CSS 3,PHP, и популярных CMS (например WP). Подробности при общении. Оплата по факту выполнения работы.
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