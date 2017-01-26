Нужен верстальщик. (Разовый проект!)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок285 просмотров

Приветствую! Требуется редактирование и изменение верстки сайта компании. Требуются знания HTML 5, JavaScript, CSS 3,PHP, и популярных CMS (например WP). Подробности при общении.  Оплата по факту выполнения работы.

CSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
8 лет назад
strela88
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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