Адаптировать лэндинг под мобильные устройства

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок229 просмотров

Необходимо адаптировать одностраничный сайт для мобильных устройств под требования гугла, т.к. при показе контекстных обьявлений гугл делает следующие замечания: 

-Интерактивные элементы расположены слишком близко

-Слишком мелкий шрифт

Адрес сайта: http://himchistka-kovrov.kiev.ua/

Все исходники сайта вышлю по требованию 

8 лет назад
Yarunin_AS
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

iziuzin
Иван 
32 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Спасибо Ивану, все сдалал как надо, и очень быстро
Андрей отличный заказчик! Моментальная оплата, приятное общение и четкое ТЗ, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

iziuzin
Иван 
32 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад