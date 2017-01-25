Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт39 заявок260 просмотров

Нужна адаптивная, кроссбраузерная верстка лендинга с простой анимацией.

Пишите свои сроки и стоимость.

8 лет назад
k_nikolaev
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров