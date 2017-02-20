Сверстать небольшую промо-страницу по макету

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен36 заявок390 просмотров

Сначала нужно сверстать, потом привязать страницу к старому домену. Контекстная реклама будет приводить на сайт людей, которые сидят в интернете через П. К. Поэтому нужно сверстать статично. Только первый экран должен адаптироваться к ширине от 960 до 1366 пикселей, потому что там фото от края до края. Работа простая, но нужно сделать аккуратно. 

8 лет назад
NikolayBashkov
Николай 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$35
5 дней
Отличный исполнитель, видно что разбирается в своём деле. Сверстал аккуратно, оптимизировал отображение вёрстки во всех браузерах и подсказал как лучше реализовать то, что я не продумал в макете. Работой доволен, даже заплатил больше чем обещал.
Отличный заказчик. В процессе работы, возникали идеи, которые хотелось реализовать. За проделанную работу доплатил. Очень доволен сотрудничеством. Еще поработаем!

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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