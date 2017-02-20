Сверстать небольшую промо-страницу по макету

Сначала нужно сверстать, потом привязать страницу к старому домену. Контекстная реклама будет приводить на сайт людей, которые сидят в интернете через П. К. Поэтому нужно сверстать статично. Только первый экран должен адаптироваться к ширине от 960 до 1366 пикселей, потому что там фото от края до края. Работа простая, но нужно сделать аккуратно.