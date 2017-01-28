Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен37 заявок347 просмотров

Нужна обычная верстка посадочной страницы.

Макет прикрепляю.

Там где фигура человека - при клике на текст, должны подсвечиваться различные точки (какие - скажу).

Отправку писем делать не нужно, но всплывающую форму нужно.

8 лет назад
milchenko
Максим 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tommy_inf
Артем 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$25
1 день
Все выполнено в срок и качественно!
Отличный заказчик, оплата в срок, постановка задачи на максимуме. Не против продолжать сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tommy_inf
Артем 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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