Внесение правок в верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок154 просмотра

Необходимо внести правки в верстку сайта. Скорректировать отображение на мобильных телефонах. Верстка не адаптивная.

8 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Мобильная версия сайта - верстка

    Для сайта (Битрикс, Старт, шаблон адаптивный, тематика сайта: каталоги с заведениями) необходимо сделать мобильную версию отображения сайта. Шаблон у сайта адаптивный. Первая страница (особое внимание): Закрепить меню в раскрытом виде для первой страницы (или ...

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга на бутстрап.

    Требуется сверстать лендинг пейдж. На bootstrap, чистая верстка. Привью макета - https://cloud.mail.ru/public/Bz3g/fxQ3qpzmo Сделать необходимо сегодня до 23 часов по МСК. Оплата по факту. Указывайте цены и ссылки на ...

    Bootstrap
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать верстку сайта.

    Имеется сверстанный готовый дизайн сайта. Необходимо добавить рабочие элементы в верстке, при необходимости подровнять то, что имеется и сделать готовый макет к сдаче. В работу передаю верстку и исходник PSD. Страница будет ...

    WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Респонсивная вёрстка, анимация и полная разработка сайта

    НОВЫЙ ПРОЕКТ  Требуется верстальщик, который уже имел опыт разработки полностью респонсивных сайтов. Важно, чтобы был опыт анимации сайта. Сайт будет иметь динамическую предзагрузку. Должны быть выстроены схемы, по которым последовательно будут загружаться разные блоки. ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенос сайта с ReadyMag

    Есть 2 страницы на движке ReadyMag. Одна посадочная, вторая с описанием предложения. Всё это дело переведено на 4 языка. Необходимо скопировать в чистый html+css+jquery (если необходим). Поддержка всех основных браузеров, мобильных устройств и планшетов. Также ...

    CSSHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга (psd > html)

    Здравствуйте, необходима верстка 2x лендингов по макету psd. На выходе - html файл. Cкриншоты прикреплены. Исполнителю будет предоставлен исходник psd (есть сетка, все разложено по полочкам).

    HTML
    HTML-верстка42 заявки
    Закрыт
    8 лет назад