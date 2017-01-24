Респонсивная вёрстка, анимация и полная разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок175 просмотров

НОВЫЙ ПРОЕКТ 

Требуется верстальщик, который уже имел опыт разработки полностью респонсивных сайтов. Важно, чтобы был опыт анимации сайта. Сайт будет иметь динамическую предзагрузку. Должны быть выстроены схемы, по которым последовательно будут загружаться разные блоки. Использовать все возможные технологию по уменьшению размера картинок, по ускорению работы сайта.  

Техническое задание подробнейшим образом расписано в видео https://www.youtube.com/watch?v=xPjOb2NP-iI&t=17s

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ,  У КОГО БЫЛ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПОДОБНЫХ САЙТОВ 

8 лет назад
IIpuXod
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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