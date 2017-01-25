Wp. Bootstrap стили не работают

Есть блог на wp -> https://webdesignchannel.ru. Постоянно происходит что-то с ним.

Вчера всё работало , сегодня нет бутстраповской шапки.

Стили подключены , но они не работают.. JS вроде работает так как при нажатии на кнопку менюшка раскрывается.

Нет значка бургера, не понимаю куда он делся..Вообщем нужно определить в чем же проблема и исправить.

В браузере выдает статус 200 ok следовательно все скрипты и стили работают.

Тоже самое в футере на соц. кнопках должны быть бутстраповские стили, но их нет.