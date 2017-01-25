Wp. Bootstrap стили не работают

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Завершен4 заявки199 просмотров

Есть блог на wp ->  https://webdesignchannel.ru.  Постоянно происходит что-то с ним.

Вчера всё работало , сегодня нет бутстраповской шапки. 

Стили подключены , но они не работают.. JS вроде работает так как при нажатии на кнопку менюшка раскрывается.

Нет значка бургера, не понимаю куда он делся..Вообщем нужно определить в чем же проблема и исправить.

В браузере выдает статус 200 ok следовательно все скрипты и стили работают.

Тоже самое  в футере на соц. кнопках должны быть бутстраповские стили, но их нет.

BootstrapJavaScriptWordPress
8 лет назад
MHrustik
31 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

glebkema
Глеб 
53 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
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glebkema
Глеб 
53 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад