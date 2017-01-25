задача решена мной спасбо всемВ описаниене есть макеты примерный шаблон планина 1 здесь пример готового скрипта который можно было использовать чтобы сыкономить время http://tympanus.net/codrops/2012/05/07/experimental-page-layout-inspired-by-flipboard/ http://tympanus.net/codrops/2012/12/11/fullscreen-pageflip-layout/ 2 по ссылкам выше можно ...
Wp. Bootstrap стили не работают
Есть блог на wp -> https://webdesignchannel.ru. Постоянно происходит что-то с ним.
Вчера всё работало , сегодня нет бутстраповской шапки.
Стили подключены , но они не работают.. JS вроде работает так как при нажатии на кнопку менюшка раскрывается.
Нет значка бургера, не понимаю куда он делся..Вообщем нужно определить в чем же проблема и исправить.
В браузере выдает статус 200 ok следовательно все скрипты и стили работают.
Тоже самое в футере на соц. кнопках должны быть бутстраповские стили, но их нет.
Выбранный исполнитель
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