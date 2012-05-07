Сверстать лендинг по PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт64 заявки466 просмотров

Здраствуйте , нужно сверстать лендинг в течении 2-ух дней , красная цена 100$ , при выборе исполнителя скину PSD .

8 лет назад
Aleksei-Ivanov
Иванов 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров