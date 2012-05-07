Дороботка сайта (на wordpress)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок141 просмотр

Добрый день, 

Ищем исполнителя, который может помочь доработать сайт. Сайт постоянно видоизменяется и добавляются новые пожелания, которые хотелось бы решать. 

Список работ по здесь:  https://docs.google.com/document/d/102bgCh7E2BSMdDrejwZ_TWThXU017_dEUzhOZkkSQdU/edit?usp=sharing

Прошу указать срок и стоимость на этот список работ. 

Пожелание найти человека с которым могли бы работать более менее на постоянных условиях.  

Спасибо 

WordPress
8 лет назад
Jucas
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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