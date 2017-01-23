Вёрстка сайта

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Закрыт21 заявка273 просмотра

Вёрстка сайта из psd

Под WordPress .

Знание html5, CSS 3, java, Ajax 

Видимо блочная вёрстка + вёрстка

мобильной версии.

кроссбраузерность

адаптивность

высокая скорость загрузки страниц 

Сайт простыня:

главная страница

+ 5 подразделов

+ возможно личный кабинет

дизайн будет готов через 3-4 недели

AJAXCSSHTMLJavaWordPress
8 лет назад
cariothida
Александр 
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров