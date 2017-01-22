Нужен верстальщик

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок238 просмотров

Нужен верстальщик для правки на двух сайтах. 

Первый abdullinru.ru 

1. Сделать какую-нибудь функцию, чтобы я мог по своему желанию открывать некоторые ссылки в статьях, то есть чтобы я мог делать ссылки в статьях через тег . То есть по умолчанию все ссылки через , но по своему желанию я хочу иметь возможность сделать через . 

2. Недавно перешел на протокол https. На сайте остались ссылки с протоколом http из-за чего в браузере рядом с адресом моего блога не появляется зеленый замочек. Скорей всего нужно подкоректировать ссылки в базе данных, но вам виднее prntscr.com/cx1lqx 

3. Переместить рекламный блок, который над заголовком статьи, под этот заголовок. Разместить по центру. 

4. Поставить рекламный блок адсенс по центру статьи после абзаца – код предоставлю. 

5. Посмотреть версию блога для планшетов – сделать чтобы текст не наезжал и меню было нормальным. Меню в определенный момент исчезает.  

6. Эти расстояния prntscr.com/djn0ed уменьшить раза в два 

Второй abdullin-ru.ru 

1. Должна быть внедрена микроразметка schema.org без плагинов, напрямую в шаблон, схему внедрения вы можете посмотреть на блоге webreligion.ru, также в доп. материалах к этому ТЗ есть файл с руководством по внедрению микроразметки. 

2. описание блога в div на статьях и страницах 

3. в статье не нужно указывать автора, нужно дата, комментарии, рубрика. Внизу под статьей убрать рубрики и тэги. 

На главной странице, странице поиска, рубрик, пагинации также автор не нужен, нужно дата, комментарии и рубрику. Внизу рубрики и теги убрать. Read More заменить на читать далее 

4. теги вообще убрать из статей prntscr.com/djn217 и prntscr.com/djn28l 

5. Ссылку на комментарии статей, читать далее и рубрики назвать по русски prntscr.com/djn2o6  

и рядом с комментарием и указывать в скобках количество комментов prntscr.com/djn35n 

6. Архивы дат убрать prntscr.com/djn3eo 

7. Хлебные крошки сделать  главная рубрика, название статьи или страницы не должно дублироваться в хлебных крошках. Без плагина. 

8. Выполнить минификацию js и css кода налету, можно еще и html сжимать тоже. 

9. При вводе ссылки типа site.ru/rubrika/statia/45656 должен быть редирект на ссылку site.ru/rubrika/statia 

11. Ошибка 404 долго грузится и открывается непонятная страница без стилей prntscr.com/djn4py 

12. Кнопки "ответить" в комментариях через span. не должно быть replytocom 

13. Форма для комментариев – сделать равно и красиво. Поле комментарий сделать по ширине контента. Имя email и сайт разместить компактнее, названия можно поместить справа от полей и поля разместить ближе друг к другу 

14. Если остались в коде шаблона какие-то рекламные коды, то удалить их. 

Скор – 7 дней

CSSHTMLJavaScript
8 лет назад
abdullinru
Руслан 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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