Срочный небольшой проект переделки эффектов из JS в CSS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок216 просмотров

Нам нужно срочнопеределать несколько эффектов сделанных на джаваскрипте в CSS.

Такие как слайдер и параллакс. Начать нужно в понедельник.

Об оплатедоговоримся.

CSSJavaScript
8 лет назад
stas_du
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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