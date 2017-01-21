В паническом режиме необходимо выполнить адаптивную верстку главной страницы сайта с выпадающим меню на всю страницу (2 раздела). На все ссылки и кнопки поставить 404 страницу. Вышлю фото дизайна при обращении.Если не уверены, что сможете ...
Верстка лэндинга о тренере личностного роста
Верстка должна быть адаптивной для разных экранов от мониторов с разрешением шириной от 768px до 2560px. Кроме того нужна мобильная версия рассчитанная на ширину экрана от 320px до 768px, либо сделать верстку адаптивной так же к ширине 320px на выбор исполнителя.
Размеры шрифтов при уменьшении ширины должны увеличиваться.
Макеты
https://monosnap.com/file/uWQqcK6dpwnlnuS8ahQYwZNK9NbVsp.png
https://monosnap.com/file/CYzdQL45thn7h3ZJW4sV0b8QtoMVk3.png
https://monosnap.com/file/kzrvhNLnFdNbToSH3yVthXUVeMUsoB.png
https://monosnap.com/file/HJGAqvFa3BBvMBXsuy0EJ9oTvpjFyJ.png
https://monosnap.com/file/wS0DQYIM9P7M6aknUeRzqPfZz2PKge.png
https://monosnap.com/file/zoOyBl0Xzqog1QnL9hHjXRCEZpoAGw.png
https://monosnap.com/file/8QG1l9SRe0qrHWkpuKLVzUtikXFBQu.png
https://monosnap.com/file/hNA8XLz6wtxG29RyZWzQMnLaq3EAZ5.png
https://monosnap.com/file/UCtxCTGB8tolr2jWoLZSw7QSi4EKw8.png
https://monosnap.com/file/szM7pHVLD7DIwpmlOMZ2g4Iy5OyQ7U.png
Макет будет в уже нарезанном на отдельные элементы виде. Если что-то не понравится, можно будет перенарезать иначе.
Помимо верстки необходимо запрограммировать все движущиеся элементы:
2 слайдера, раскрывающееся меню мобильной версии, раздел "предложения" с помощью вот этого скрипта http://www.codingjack.com/carousel/thumbs.html (по сути просто вставить его с нужными параметрами), все всплывающие окна и тултипы. В шапке нарисованы точки для переключения слайдов, но там слайдера не будет.
Должна быть полноценная поддержка ie10. В ie8 и 9 соответствие макетам не обязательно, но страница должна выглядеть аккуратно и хоть как-то работать. Если что-то выглядит как ссылка, но никуда не ведет пользователя, а просто открывает какое-то окно или тултип или листает слайдер (да что угодно кроме перехода куда-либо), то для этого должен использоваться элемент , а не . Тени и скругления должны быть сделаны по средствам CSS.
При использовании пре(или пост)процессоров css и javascript результат нужно будет передать как в скомпилированном виде так и исходники.
Заявки фрилансеров
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