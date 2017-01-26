Доработать мобильную версию сайта kt911.ru

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок170 просмотров

Нужно привести мобильную версию в приемлемый вид. Сейчас на телефоне не перелистываются слайды и верстка поехала, оплата по факту , пишем скайпы , цену и срок

8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$17
2 дня
Задачу понял, моментально, несмотря на её нетривиальность.Вывод: крайне ответственный человек, одержимый результатом. Реализовал мобильную версию за 2 дня.
Сотрудничаю с Алексеем уже не первый раз. Оплата согласно заявленной заявке в день сдачи работы. Проект оказался необычным в плане его реализации, что было довольно интересно. Хороший опыт. 10/10

Заявки фрилансеров

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад

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