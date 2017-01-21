Интересует перенос сайта consaltex.ru на CMS Битрикс. Просьба назвать цену и сроки.
Шаблон HTML/CSS для eBay листинга
Необходимо создать "универсальный" шаблон листинга для eBay.
Пожалуйста посмотрите прототип листинга, который я "нарисовал" в прикепленных файлах под названием eskiz.png
Живая копия находится по этой ссылке - https://goo.gl/0Alnjo
Весь код шаблона должен быть подробно закоментирован, например:
1. Где можно и как заменить иконки/текст
2. Где заменить баннер
3. Куда прописать перемнные (например для вставки Изображения товара, Описания, Заголовка). Шаблон будет применятся в InkFrog/Wonderlister.
CSS должен быть как внутри шаблона, так и быть предоставленным в отдельном файле.
Шаблон должен быть адаптивным (подробно о том, какие элементы и на каких устройствах должны быть скрыты перед началом совместной работы).
В листинге не должно присутствовать никаких скриптов. Только HTML/CSS!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо расширитьфункционал системы и вот какую задачу при этом я хочу решить. Когда я работаю с объектом или листингом мне нужна более детальная диффернециация их по географии. Одного параметра район мне недостаточно. Мне ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
1 проблема: при скроле на устройствах с сенсорным экраном - подбрасывает в начало страницы. увидеть можно на телефоне 2 проблема: при удерживании и перетаскивании верхнего Банера - картинки телефонов видны. ...Завершен8 лет назад
Добрый день! Дизайн и примерная структура уже есть: gg.travelservice.online (отталкиваемся от данного дизайна) Корзина не нужна. Цель: показать какой товар имеется в магазине с описанием, показать сам магазин, страница контактов, отзывов. Сайт должен ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Есть сайт, нужно сделать адаптивную верстку. Адрес сайта – отправлю по запросу. Главная страница сайта для понимания задачи в приложении ...Завершен8 лет назад
- $10
Сайт одностраничный - все тексты находятся в файле index.hml. На мобильном телефоне текст уезжает за границу. Сделать так, чтобы на мобильных устройствах все отображалось корректно Сайт: http://studiopriority.1gb.ru/Завершен8 лет назад
Верстка должна быть валидной. Не горит. За скоростью и ценой не гонюсь. Макет главной в приложении, внутрении по аналогии.Завершен8 лет назад
Сделать вёрстку макета для веб сайта с добавлением HTML5+CSS3+JS (JQuery) анимации.HTML-верстка57 заявокЗакрыт8 лет назад
Срочно нужно адаптировать лендинг под мобильные устройства (смартфоны ,планшеты и.т.д)HTML-верстка37 заявокЗакрыт8 лет назад
ПИШЕМ ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ !!! ПОРТФОЛИЮ-СПАМ СРАЗУ В БАН !!! Сейчас шаблон генерится из JS - нужен простой статичный HTML без динамичных данных (всю динамику меняем на ссылки на картинки, кот ...HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад