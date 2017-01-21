Шаблон HTML/CSS для eBay листинга

Необходимо создать "универсальный" шаблон листинга для eBay.

Пожалуйста посмотрите прототип листинга, который я "нарисовал" в прикепленных файлах под названием eskiz.png

Живая копия находится по этой ссылке - https://goo.gl/0Alnjo

Весь код шаблона должен быть подробно закоментирован, например:

1. Где можно и как заменить иконки/текст

2. Где заменить баннер

3. Куда прописать перемнные (например для вставки Изображения товара, Описания, Заголовка). Шаблон будет применятся в InkFrog/Wonderlister.

CSS должен быть как внутри шаблона, так и быть предоставленным в отдельном файле.

Шаблон должен быть адаптивным (подробно о том, какие элементы и на каких устройствах должны быть скрыты перед началом совместной работы).

В листинге не должно присутствовать никаких скриптов. Только HTML/CSS!