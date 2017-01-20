Доработать существующий HTML темплейт eBay(адаптивный) для bonanza.com

ПИШЕМ ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ !!!

ПОРТФОЛИЮ-СПАМ СРАЗУ В БАН !!!

Сейчас шаблон генерится из JS - нужен простой статичный HTML без динамичных данных (всю динамику меняем на ссылки на картинки, кот и будут меняться по необходимости) под требования Bonanza.

Смотрите прикрепленный скетч - думаю там всё понятно...

Что делаем:

1. Темплейт соответствует html требованиям Bonanza http://www.bonanza.com/site_help/new_item_form/what_html_is_allowed

+ все элементы делать/исправлять с учетом адаптивности под разное разрешение экрана - сейчас темплейт работает именно так.

2. Галерея с миниатюрами. Кол-во картинок разное ( до 12). Ссылки генерим по SKU - www.site.com\SKU\0.jpg, 1.jpg и тд

3. Добавить в меню +2 выпадающих списка. Итого: Category, Keywords, Theme

4. Добавить фильтр товаров в стиле шаблона. Тип товара + ключевое слово - должен отсылаться запрос в новом окне с заданными параметрами

( например ring + cross )

[filter_string]=cross&item_sort_options[filter_category_id]=ring&

[url=http://www.bonanza.com/booths/MultiGems?utf8=%E2%9C%93&item_sort_options[filter_string]=ring&item_sort_options[filter_category_id]=&item_sort_options[custom_category_id]=&commit=Go]http://www.bonanza.com/booths/MultiGems?utf8=%E2%9C%93&item_sort_options[filter_string]=ring&item_sort_options[filter_category_id]=&item_sort_options[custom_category_id]=&commit=Go

5. Поправить поиск в Header должен быть по магазину Bonanza

6. В указанных на картинке блоках заменить текстовую информацию на картинки (адаптивные)

7. Разбить/поправить блок Item Specifics на 2 части

8. Почистить код от комментариев и неиспользуемых элементов, тк у Bonanza есть ограничения на размер кода