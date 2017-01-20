Есть сайт на bootstrap с некоторым кастомным css. На нем не вполне адекватно работает меню при изменении размеров окна. Нужно это все поправить. Сайт: psy-study.ru Задачи: 1) при уменьшении ...
Доработать существующий HTML темплейт eBay(адаптивный) для bonanza.com
ПИШЕМ ТОЛЬКО КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ-ПРЕДЛОЖЕНИЯ !!!
ПОРТФОЛИЮ-СПАМ СРАЗУ В БАН !!!
Сейчас шаблон генерится из JS - нужен простой статичный HTML без динамичных данных (всю динамику меняем на ссылки на картинки, кот и будут меняться по необходимости) под требования Bonanza.
Смотрите прикрепленный скетч - думаю там всё понятно...
Что делаем:
1. Темплейт соответствует html требованиям Bonanza http://www.bonanza.com/site_help/new_item_form/what_html_is_allowed
+ все элементы делать/исправлять с учетом адаптивности под разное разрешение экрана - сейчас темплейт работает именно так.
2. Галерея с миниатюрами. Кол-во картинок разное ( до 12). Ссылки генерим по SKU - www.site.com\SKU\0.jpg, 1.jpg и тд
3. Добавить в меню +2 выпадающих списка. Итого: Category, Keywords, Theme
4. Добавить фильтр товаров в стиле шаблона. Тип товара + ключевое слово - должен отсылаться запрос в новом окне с заданными параметрами
( например ring + cross )
[filter_string]=cross&item_sort_options[filter_category_id]=ring&
[url=http://www.bonanza.com/booths/MultiGems?utf8=%E2%9C%93&item_sort_options[filter_string]=ring&item_sort_options[filter_category_id]=&item_sort_options[custom_category_id]=&commit=Go]http://www.bonanza.com/booths/MultiGems?utf8=%E2%9C%93&item_sort_options[filter_string]=ring&item_sort_options[filter_category_id]=&item_sort_options[custom_category_id]=&commit=Go
5. Поправить поиск в Header должен быть по магазину Bonanza
6. В указанных на картинке блоках заменить текстовую информацию на картинки (адаптивные)
7. Разбить/поправить блок Item Specifics на 2 части
8. Почистить код от комментариев и неиспользуемых элементов, тк у Bonanza есть ограничения на размер кода
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