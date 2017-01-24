Основные требования - знание php, понимание принципа mvc, а так же, при необходимости, способность корректировать верстку и js-скрипты. Работа в команде. Заполните, пожалуйста, анкету https://goo.gl/forms/K4PBJF65EwH87vQl1 - и мы с Вами свяжемся
Joomla 2 K2. Решить проблему обрезания текста в поле ввода
Joomla 2.5.9. Контент управляется компонентом K2 v2.6.5
После переноса сайта на новый хостинг возникла ошибка в работе админки - обрезается русский текст поля textarea при сохранении.
Например вводим текст: http://prntscr.com/dy1gqt и после сохранения элемента остается http://prntscr.com/dy1ge1
На сайте тоже выводится обрезанный текст http://prntscr.com/dy1gxh
Если вводить текст на английском языке, то ничего не обрезается. Русских режет.
Нужно исправить данную ошибку.
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