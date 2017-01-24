Joomla 2 K2. Решить проблему обрезания текста в поле ввода

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки138 просмотров

Joomla 2.5.9. Контент управляется компонентом K2 v2.6.5

После переноса сайта на новый хостинг возникла ошибка в работе админки - обрезается русский текст поля textarea при сохранении. 

Например вводим текст:  http://prntscr.com/dy1gqt и после сохранения элемента остается http://prntscr.com/dy1ge1

На сайте тоже выводится обрезанный текст http://prntscr.com/dy1gxh

Если вводить текст  на английском языке,  то ничего не обрезается. Русских режет. 

Нужно исправить данную ошибку. 

Joomla
8 лет назад
nativetek
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mirage0105
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Спасибо за оказанную помощь в решении проблемы.
Толковый заказчик, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

mirage0105
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад