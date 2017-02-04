Сделать адаптивную верстку под мобильные телефоны и планшеты

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок210 просмотров

Для сайта photoshopworld.ru необходимо разработать на основании существующих шаблонов и существующей html верстки версию для мобильных телефонов и планшетов.

На выходе нужен единый css файл, который будет работать для следующих экранов:

  • 320+ px -- для телефонов,
  • 768+ px -- для планшетов,
  • 1200+ px -- для десктопов.
Оплата за результат.
CSSHTML
8 лет назад
egetmanenko
Евгений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MaxVilson
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$30
3 дня
Задача и все корректировки были своевременно выполнены.
Задача была поставлена четко, оплата своевременно. Рекомендую данного заказчика!

Заявки фрилансеров

MaxVilson
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад