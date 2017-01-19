Нужен талантливый верстальщик с незаурядным вкусом для создания веб-анимации, СТРОГО canvas. На основе gif - https://yadi.sk/d/QZ-lhriH39q2eu - нужно создать страницу с таковой анимацией, реализовав при этом изменение пропорций и масштабов графики относительно размеров экрана. ...
Ищу человека для верстки сайта
Нужен ответственный человек для верстки сайта. Работать будем долго время. Оплата сдельная или почасовая. Заниматься будем одним проектом, доводить его до ума! Web версия + адаптив под мобильные устройства. Знание JS + HTML5 + CSS3 обязательно!
Заявки фрилансеров
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