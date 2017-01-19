Натянуть тему на WP

Команда веб-разработки"Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы ивозможности 2. Умение писать чистый, валидный иподдерживаемый код 3. Опыт кроссбраузерной и ...
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Тема Inspinia - От нее нужно 3 страницы (Они как бы почти заверстаны)
Главная - Как обычная страница с меню.
Страница листинга - Скорее всего категория
Страница контактов - Подключить карту и вывести 1 метку на одном адресе.
Возможно чуть подшаманить и облагородить.
Кому сегодня(сейчас) работать не хочется - не пишите.
Заявки фрилансеров
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