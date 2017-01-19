Натянуть тему на WP

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Закрыт3 заявки157 просмотров

Тема Inspinia - От нее нужно 3 страницы (Они как бы почти заверстаны)

Главная - Как обычная страница с меню.

Страница листинга - Скорее всего категория

Страница контактов - Подключить карту и вывести 1 метку на одном адресе.

Возможно чуть подшаманить и облагородить.

Кому сегодня(сейчас) работать не хочется - не пишите. 

WordPress
8 лет назад
AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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