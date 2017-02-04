Верстка корпоративного сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок338 просмотров

Требуется верстка фронтенда адаптив + js

Обязательные к использованию технологии: scss, bower, gulp

Желательно: Pixel perfect

Прикладываю jpg https://yadi.sk/d/C93y9KPQ36rEPz

К заявке прикрепите 1-2 схожих работы из портфолио

JavaScriptSCSSGulp
8 лет назад
V2D
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Oleg_10
Олег 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$300
14 дней
Ответственный исполнитель! Работу закончил раньше срока на 2 дня, очень внимательно верстал макеты (вносить правки почти не потребовалось), предлагал изменения по улучшению моментов которые дизайнер не предусмотрел. Все понравилось, будем сотрудничать еще!
Было приятно работать с Вадимом и спасибо за интересный проект по верстке. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Oleg_10
Олег 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад